De basketballers van Milwaukee Bucks hebben in de play-off van de NBA tegen Boston Celtics de stand gelijk getrokken. Na hun overwinning van 97-86 is het nu 3-3 in de best-of-seven. De wedstrijd van zaterdag in Boston moet de beslissing brengen.

Sterspeler Giannis Antetokounmpo van Milwaukee was goed voor 31 punten en 14 rebounds. Malcolm Brogdon en Khris Middleton waren beiden goed voor 16 punten. Met een score van 22 was Jayson Tatum de succesvolste schutter bij Boston.