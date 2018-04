Verstappen: niemand is perfect

In aanloop naar de race van de Formule 1 in Baku heeft Max Verstappen nog maar eens aangegeven dat ook hij fouten maakt. ,,Niemand is perfect”, aldus het Nederlandse talent. ,,Dat neemt niet weg dat ik graag bereid ben naar anderen te luisteren en adviezen op te volgen. Daardoor word ik beter. Van de fouten die ik heb gemaakt zal ik leren.”

In Shanghai reed hij tegen de Ferrari van Sebastian Vettel aan. Daarvoor al kwam hij in aanvaring met de Mercedes van wereldkampioen Lewis Hamilton. ,,Het is allemaal niet gelopen zoals ik dat graag had gezien”, zegt Verstappen. ,,Soms moet ik met wat meer controle rijden. Dat neemt niet weg dat ik ook gewoon heel hard wil gaan.”

,,Ik ben niet het type dat zo maar op de rem gaat staan”, aldus Verstappen verder. ,,Om geheel kleurloos de rondjes te rijden is mij niet gegeven. Over mijn manier van rijden ben ik ook niet ontevreden, alleen vallen de resultaten nog wat tegen. Laten we echter niet vergeten dat er pas drie races zijn geweest en er nog achttien komen.”