Vettel start van pole in Azerbeidzjan

Sebastian Vettel is zondag ook tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan de te kloppen coureur. De Duitser start om 14.10 uur opnieuw van pole-position op het stratencircuit van Bakoe.

De leider van de tussenstand van het WK was in zijn Ferrari voor de derde keer op rij de snelste in de kwalificaties, na zijn sterke optreden in Bahrein en China. Max Verstappen reed in zijn Red Bull de vijfde tijd. Lewis Hamilton (Mercedes) start naast Vettel van P2, voor zijn ploeggenoot Valtteri Bottas. Ook Daniel Ricciardo was iets sneller dan Verstappen, die wel Kimi Räikkönen (Ferrari) achter zich hield.

Verstappen was niet helemaal tevreden met zijn vijfde tijd in de kwalificatie. ,,We hebben te lang gewacht met een snelle ronde, daarom werden de banden te koud”, zei hij. Veel ogen zijn zondag gericht op de Nederlander, die in de laatste races in opspraak raakte wegens roekeloze inhaalmanoeuvres.