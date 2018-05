Titelhouder Cilic ligt eruit in Istanbul

De Kroaat Marin Cilic heeft zijn hoge ranking bij het graveltoernooi in Istanbul geenszins waargemaakt. De nummer één van de plaatsingslijst ging in de tweede ronde verrassend onderuit tegen de Tunesiër Malek Jaziri, de nummer 78 van de wereldranglijst. Na 1 uur en 20 minuten stond de eindstand op het scorebord: 6-4 6-2.

Vorig jaar schreef Cilic (29) het toernooi in Istanbul nog op zijn naam. In de finale was de huidige nummer vier van de wereld destijds te sterk voor de Canadees Milos Raonic.

Jaziri (34) ontmoet in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen de Braziliaan Thiago Monteiro en de Tsjech Jiri Vesely.