IOC haalt Spelen van Parijs week naar voren

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de Olympische Spelen van 2024 in Parijs een week naar voren gehaald. Op verzoek van de Fransen begint het mondiale sportevenement al op 26 juli, de sluitingsceremonie is op 11 augustus. De Paralympische Spelen zijn ook een week eerder dan aanvankelijk de bedoeling was, zodat beide evenementen nu in de vakantieperiode vallen.

De organisatie van Parijs 2024 hoopt zo dat meer mensen de Spelen bezoeken en het evenement dus meer geld genereert. Tokio organiseert de Olympische Spelen van 2020, vier jaar later is Parijs aan de beurt. Los Angeles mag het evenement in 2028 organiseren.