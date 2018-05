Mohoric wint etappe en Dumoulin is weer tweede

Matej Mohoric heeft de tiende etappe van de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Sloveen klopte aan het einde van een spectaculaire rit over maar liefst 244 kilometer van Penne naar Gualdo Tadino zijn Duitse medevluchter Nico Denz in een sprint.

Tom Dumoulin, die een kleine twintig kilometer voor de finish nog in de berm belandde, klom van de derde naar de tweede plaats in het klassement. De titelverdediger profiteerde samen met de andere klassementsrenners van de totale offday die Esteban Chaves beleefde. De Colombiaan was het voornaamste slachtoffer van het hoge tempo waarmee Team Sky direct na de start de Fonte Della Creta beklom. Chaves, na negen etappes nog de nummer twee van de Giro, moest lossen en zag zijn concurrenten nooit meer terug. Hij liep grote achterstand op.

Team Sky zocht de aanval op de eerste zware beklimming van de langste etappe van deze Giro. De ploeg van de afgelopen week nog niet zo sterke Chris Froome kreeg hulp van veel teams toen duidelijk werd dat Chaves het hoge tempo niet kon bijbenen. Zo zag de Colombiaan zijn achterstand verder en verder oplopen. Matthew White, de ploegleider van Chaves bij Mitchelton-Scott, zocht tijdens de rit al naar oorzaken voor de enorme inzinking van zijn renner. ,,Het zou kunnen dat hij last van hooikoorts heeft. Er hangen veel pollen in de lucht.”