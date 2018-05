Windsurfen blijft olympisch in 2024

Het windsurfen blijft ook in 2024 deel uitmaken van het olympische programma op de Spelen in Parijs. Daarnaast wordt het kitesurfen aan het programma toegevoegd.

Het Internationaal Olympisch Comit√© wil de olympische sport verjongen, gendergelijk en laagdrempeliger maken. Ook moeten er meer evenementen voor gemengde teams komen. De internationale bond World Sailing wil daarom de Finn en 470 (mannen en vrouwen) vervangen door mixed kitesurfen en mixed dinghy (individueel en duo’s).

Vijf van de tien olympische zeilklassen moeten in de bestaande vorm worden behouden: de Laser Standard, Laser Radial, 49er, 49erFX en Nacra17. Dat geldt ook voor het windsurfen voor mannen en vrouwen. In welke klasse de laatste twee olympische disciplines worden gezeild, is nog niet bekend.

Bij de Spelen in 2016 in Rio won Dorian van Rijsselberghe goud in de RS:X-klasse en Marit Bouwmeester in de Laser Radial.