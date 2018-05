Groenewegen wint eerste rit in Noorwegen

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen gewonnen. De coureur van LottoNL-Jumbo won in finishplaats Horten met overmacht de sprint, voor de Noor Sondre Holst Enger en de Spanjaard Jon Aberasturi. Groenewegen leidt nu in het algemeen klassement.

,,Het was een lastige finale”, zei Groenewegen. ,,Maar de ploeg heeft mij perfect gelanceerd.” Voor Groenewegen was het de zesde zege van dit seizoen. In de tweede etappe staat de sprinter voor een uitdaging. De rit eindigt met een beklimming.

Groenewegen rijdt in Noorwegen voor het eerst sinds de klassieker Parijs-Roubaix.