Volleybalsters ook te sterk voor Argentinië

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun tweede wedstrijd in de nieuwe Nations League gewonnen. De formatie van bondscoach Jamie Morrison won in het Russische Jekaterinenburg met 3-1 van Argentinië. Oranje versloeg dinsdag Thailand met 3-0.

De Nations League vervangt de World Grand Prix, het prestigieuze toernooi dat de Nederlandse volleybalsters in 2007 op hun naam schreven. In totaal doen er zestien landen mee, die vijf driedaagse toernooien spelen. Nederland komt twee keer in actie in eigen land, in mei in Apeldoorn en in juni in Rotterdam. Eind juni is in het Chinese Nanjing de strijd om de medailles.

Nederland begon tegen Argentinië met dezelfde basis als tegen Thailand, met Yvon Beliën, Celeste Plak, Maret Balkestein-Grothues, Anne Buijs, Laura Dijkema, Nicole Koolhaas en libero Myrthe Schoot. De eerste set verliep stroef en ging verloren met 25-22, maar daarna vond het team zijn draai en speelde het relatief eenvoudig de tegenstander weg: 25-19 25-8 25-18.