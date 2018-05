Van Gerwen opnieuw in finale Premier League

Michael van Gerwen heeft voor het zesde opeenvolgende jaar de finale bereikt van de Premier League Darts. De Brabander was in de halve finales in Londen met 10-6 te sterk voor wereldkampioen Rob Cross uit Engeland. Van Gerwen gooide met een gemiddelde van bijna 104 punten, de Brit bleef steken op 96.

Voor Van Gerwen was het zijn derde zege op rij tegen Cross in de Premier League. ‘Mighty Mike’ verloor eind december in de halve finales van WK nog wel van de Engelsman.

In de finale, later op donderdagavond, gooit titelhouder Van Gerwen tegen de winnaar van het duel tussen de Engelsman Michael Smith en de Schot Gary Anderson. Voor de nieuwe kampioen ligt een winstpremie klaar van ruim 280.000 euro. Van Gerwen won de titel al drie keer.