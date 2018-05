Novak Djokovic heeft voor de eerste keer dit jaar de kwartfinales bereikt van een tennistoernooi. De Serviër, langdurig uitgeschakeld door een elleboogblessure, bereikte de laatste acht van de masters in Rome door de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas in twee sets te verslaan: 6-1 7-5.

Djokovic, de voormalig nummer één van de wereld die als elfde is geplaatst in Rome, treft in de kwartfinale Kei Nishikori. De Japanner rekende overtuigend af met de Duitser Philipp Kohlschreiber: 6-1 6-2.