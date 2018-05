Zweedse ijshockeyers prolongeren wereldtitel

De Zweedse ijshockeyers hebben hun wereldtitel geprolongeerd. Het Scandinavische land versloeg Zwitserland in de finale die via shoot-outs moest worden beslist. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 en in de verlenging werd niet gescoord. In de shoot-outs leverde alleen de eerste Zwitserse poging een doelpunt op, namens Zweden scoorden Oliver Ekman-Larsson en Filip Forsberg.

Zwitserland had in de halve finales voor een daverende verrassing gezorgd door 26-voudig wereldkampioen Canada met 3-2 te verslaan. Zweden bereikte de eindstrijd door de Verenigde Staten te vernederen: 6-0. De Scandinaviƫrs pakten in de Royal Arena van Kopenhagen hun elfde wereldtitel, Zwitserland moest net als in 1935 en 2013 weer genoegen nemen met zilver.

De Amerikanen pakten het brons door Canada met 4-1 te verslaan.