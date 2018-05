Misbruikte Kukors klaagt zwembond VS aan

De Amerikaanse oud-zwemster Ariana Kukors heeft een aanklacht ingediend tegen de nationale zwembond, USA Swimming. De tweevoudig wereldkampioene zegt in haar jeugd jarenlang te zijn misbruikt door haar trainer. De nationale bond wist daar volgens Kukors van af, maar heeft volgens haar niets gedaan om het misbruik te stoppen.

,,Ik heb deze aanklacht ingediend, omdat er mensen verantwoordelijk zijn om een vijftienjarig meisje te beschermen”, zei de 28-jarige Kukors op een persconferentie. ,,Ik had hulp nodig en er zaten mensen in de positie dat ze me hadden kunnen helpen.”

De Amerikaanse zwemster, die in 2009 wereldkampioene werd op de 200 meter wisselslag en een jaar later op de 100 wissel bij de WK kortebaan, bracht eerder dit jaar het misbruik door haar trainer al naar buiten. Kukors was naar eigen zeggen pas dertien jaar toen de coach zich al aan haar begon te vergrijpen. Het misbruik ging jarenlang door. De betrokken trainer ontkent de beschuldigingen.

Vorig jaar kwam een grote misbruikzaak aan het licht binnen de Amerikaanse turnwereld. Het leidde tot lange gevangenisstraffen voor teamarts Larry Nassar.