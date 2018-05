Yates: ik was slechts één kilometer zwak

Simon Yates probeerde na afloop van de achttiende etappe in de Giro d’Italia zijn inzinking op de Prato Nevoso te relativeren. ,,Ik was slechts één kilometer zwak, maar verder voel ik me goed. Ik sta nog altijd aan de leiding, Tom Dumoulin staat 28 seconden áchter mij, niet voor mij”, zei de rozetruidrager van de ploeg Mitchelton-Scott na de rit.

Yates kon een versnelling van Chris Froome in de laatste kilometers naar de top niet beantwoorden. Dumoulin wel. ,,Iedereen verwacht dat hij tijd op mij verliest in de beklimmingen omdat hij een tijdrijder is, maar hij is een klasse coureur. Ik had niet de benen hem te volgen.”

Yates gaf wel toe dat hij geen superdag had, maar niettemin vertrouwen heeft in de twee resterende bergritten van vrijdag en zaterdag. ,,Hier was het één grote inspanning in de finale, maar de komende ritten zijn er meer en langere beklimmingen en dat ligt me veel beter.”