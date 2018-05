Schaatsers breken met Clafis

Jorrit Bergsma en zijn trainer Jillert Anema zijn vertrokken bij het schaatsteam van Clafis. Ze zijn op zoek naar een nieuwe sponsor zodat ze verder kunnen. ,,De breuk met geldschieter Bert Jonker is definitief”, vertelt Anema in de Telegraaf. ,,Het is voor ons onmogelijk om nog langer met deze man te werken.”

Niet alleen de nummer twee op de 10 kilometer van de Olympisch Spelen in Pyeongchang volgt zijn coach. Ook dertien andere schaatsers, onder wie Irene Schouten en Carien Kleibeuker, willen met Anema onder een nieuwe geldschieter verder. Daarmee lijkt een einde te komen aan het voortbestaan van de langebaanploeg en het marathonteam van Clafis.