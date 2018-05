Houston één zege verwijderd van NBA-finale

De basketballers van de Houston Rockets hebben nog één zege nodig om de finale voor de NBA-titel te bereiken. In het eigen Toyota Centre in Houston versloegen de Rockets regerend kampioen Golden State Warriors met 98-94. In de best-of-sevenserie in de finale van de Western Conference staat het nu 3-2 voor Houston.

Golden State Warriors maakte in het tweede kwart een achterstand goed, om met gelijke stand (45-45) de rust in te gaan. Door een afgekeurd punt van de Rockets begonnen de bezoekers uit Oakland zelfs met een puntje voorsprong aan het laatste kwart. Daarin trok de ploeg van James Harden en Chris Paul met 27 punten tegen 22 voor de Warriors alsnog aan het langste eind. Eric Gordon was met 24 punten de topschutter bij de ploeg uit Texas. Kevin Durant was bij de Warriors goed voor 29 punten.

De zesde wedstrijd vindt zaterdag plaats in Oakland.