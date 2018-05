Haase in vijf sets onderuit tegen Goffin

Robin Haase heeft een grote kans laten liggen om de tweede ronde van Roland Garros te bereiken. De Nederlandse tennisser nam tegen de Belg David Goffin een voorsprong van 2-0 in sets, maar hij wist niet door te drukken. Goffin, die als achtste is geplaatst en op de wereldranglijst negende staat, trok alsnog aan het langste eind: 6-4 6-4 4-6 1-6 0-6.

Het was voor Haase de vijfde nederlaag in zes partijen tegen Goffin. Eerder deze maand troffen beide spelers elkaar nog in Madrid. Haase ging toen in twee sets onderuit. De enige overwinning behaalde de Hagenaar vorig jaar op gravel in Gstaad.

Op de banen van Roland Garros leek een stunt aanstaande. De beste Nederlandse tennisser van dit moment haalde in de eerste drie sets een hoog niveau en speelde geconcentreerd. Goffin was in de openingsset de eerste die de service van de ander afpakte. Haase deed dat daarna drie keer bij de Belg en kwam op een voorsprong van 1-0.

In de tweede set sloeg Haase bij een voorsprong van 5-4 in games opnieuw toe op de opslag van Goffin. Een belangrijk moment in de partij was de ontknoping van set drie. Haase kreeg vier breakkansen om op 5-5 te komen. Die benutte de tennisser niet. Goffin sloeg wel toe (4-6).

Toen het aan het begin van de vierde set ook tegen zat, begon Haase steeds meer tegen zichzelf spelen. Hij mopperde tegen toeschouwers en de scheidsrechter en haalde zichzelf uit het spel (1-6).

Die vierde set was zo rap afgelopen, dat ook de vijfde set nog kon beginnen voordat de duisternis in Parijs intrad. Haase kon het tempo van Goffin niet meer bijbenen en bewoog steeds slechter over de baan. Goffin won simpel zes games op rij en voorkwam vroegtijdige uitschakeling.