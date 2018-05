Froome: dit voelt als een droom

Met enig ongeloof maar ook genietend bereikte Chris Froome zondag in Rome de finish van de slotetappe van de Ronde van Italië. De Brit van Sky pakte na zijn zeges vorig jaar in de Tour en Vuelta zijn derde eindzege op rij in een grote ronde. ,,Het voelt als een droom om in tien maanden tijd drie grote rondes te winnen”, sprak Froome voordat hij nog eenmaal de roze trui in ontvangst mocht nemen. Zijn deelname was omstreden. Een positieve test uit de Vuelta van vorig jaar dreigt nog steeds sancties op te leveren. Onduidelijk is wanneer daarover duidelijkheid volgt.

Froome had genoten van de race, van de omgeving en van de sfeer in Rome waar de slotrit een soort ereronde was. ,,Ik ben altijd een beetje bang geweest voor de Giro. Het is zo anders dan andere koersen. Om dan nu toch hier als winnaar te staan, in deze ambiance, dat is ongelooflijk.” Froome is de eerste Britse winnaar van de Giro.