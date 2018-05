Ricciardo houdt eer hoog voor Red Bull

Niet Max Verstappen maar zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo heeft laten zien dat het stratencircuit van Monaco uitermate geschikt is voor de auto’s van Red Bull. De Australiër won de Grote Prijs van het vorstendom, nadat hij ook al de snelste was geweest tijdens drie vrije trainingen en de kwalificatie.

Verstappen besloot een inhaalrace van 78 ronden met de negende plaats. De Limburger verloor zaterdag al het uitzicht op het podium toen hij een bocht verkeerd nam en in de vangrails belandde. Zijn auto raakte zo beschadigd dat hij niet aan de kwalificatie kon deelnemen. Daardoor moest Verstappen als twintigste en laatste starten.

Sebastian Vettel finishte als tweede, vlak voor Lewis Hamilton die het klassement van de Formule 1 blijft aanvoeren. Ricciardo klom naar de derde plaats van de ranglijst met meer dan het dubbele aantal punten dan zijn Nederlandse ploeggenoot. ,,Het loopt dit seizoen nog niet helemaal voor mij”, besefte Verstappen na eerdere onverantwoorde inhaalacties en crashes. ,,Ik moet zorgen dat dingen als zaterdag niet meer gebeuren. Soms heb je pijnlijke momenten nodig om beter te worden.”

Verstappen kon alleen zichzelf de schuld geven dat hij niet als eerste of tweede eindigde in Monaco. Vorig seizoen raakte de Limburger zwaar gefrustreerd over zijn onbetrouwbare auto die hem maar in de steek bleef laten. In de huidige jaargang van de Formule 1 laat Verstappen het zelf te vaak afweten.

De twintigjarige coureur nam al een paar keer te veel risico met inhalen en nu miste hij weer de kwalificatie op een circuit dat voor zijn type auto gemaakt lijkt. Want de Red Bulls zijn op lange stukken nog langzamer dan beide Mercedessen en Ferrari’s. Ze kunnen dat in de vele bochten van de race in Monaco aardig compenseren.

Teambaas Christian Horner van Red Bull was kritisch op Verstappen. ,,Hij moet hiervan leren en stoppen met het maken van zulke fouten”, mopperde hij. ,,Hij zit in een bolide die deze Grand Prix kan winnen en daarom zal dit extra pijn doen, want zoveel kansen krijg je niet om te winnen in Monaco. ,,Hopelijk is hij er nu van doordrongen dat hij zulke fouten niet mag maken. Ik zou niet weten wat daar anders nog voor moet gebeuren.”