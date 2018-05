Keukeleire wint opnieuw Ronde van België

De Belg Jens Keukeleire heeft voor het tweede jaar op rij de Ronde van België op zijn naam geschreven. De slotrit werd gewonnen door de Fransman Bryan Coquard. De renner van Vital Concept versloeg in de massasprint zijn landgenoot Christophe Laporte en de Belg Roy Jans. De Nederlander Bram Welten werd vierde.

Lotto-Soudalrenner Keukeleire veroverde zaterdag in de koninginnenrit, gewonnen door zijn land- en ploeggenoot Jelle Vanendert, de leiderstrui. Zijn leidende positie kwam in de vlakke kilometers tussen Landen en Tongeren niet meer in gevaar.