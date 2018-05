Slotrit Giro levert geen tijdverschil meer op

De laatste etappe van de Ronde van Italië is na drie van de tien rondjes door Rome geneutraliseerd. Dat houdt in dat er aan de finish na 115 kilometer geen tijdverschillen worden opgemeten. De renners hadden al na twee ronden door het centrum van de Italiaanse hoofdstad aangegeven het parcours te gevaarlijk te vinden. De jury kon zich daarin vinden. De Brit Chris Froome is daarmee, mits hij finisht, zeker van de eindoverwinning in de Giro. Tom Dumoulin zal op 46 seconden als tweede eindigen. De derde plaats is voor de Colombiaan Miguel Angel Lopez.

Sam Oomen, ploeggenoot van Dumoulin bij Team Sunweb, eindigt in de eerste grote ronde die hij uitrijdt als negende. Oomen, 22 jaar pas, reed vorig jaar al de Vuelta maar moest daarin opgeven.