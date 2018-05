Verstappen: aan de auto lag het niet

Veel pijnlijker kon de Grote Prijs van Monaco niet verlopen voor Max Verstappen. In de schaduw van zijn winnende ploeggenoot Daniel Ricciardo kwam hij niet verder dan de negende plaats.

Verstappen verloor zaterdag al het uitzicht op een podiumplaats toen hij in de derde vrije training een bocht verkeerd nam en in de vangrail belandde. Zijn auto raakte zo beschadigd dat hij niet aan de kwalificatie mocht deelnemen. Daardoor moest de Limburger als laatste en twintigste starten in Monaco. Een inhaalrace leidde hem naar de negende plaats.

Op het stratencircuit van Monaco waren de Red Bulls sneller dan de bolides van Mercedes en Ferrari. Verstappen kon dat in tegenstelling tot Ricciardo niet laten zien. ,,Aan de auto lag het dit weekeinde niet”, besefte Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. ,,Die was gewoon goed. Ik moest er het beste van maken tijdens de race. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk wat er gisteren gebeurde. Ik moet er voor zorgen dat zoiets niet meer gaat gebeuren. Soms heb je pijnlijke momenten nodig om beter te worden. Dit jaar verloopt nog niet helemaal goed voor mij”, doelde hij op onverantwoorde inhaalacties en crashes. ,,Soms heb je zo’n jaartje. Op naar de volgende wedstrijd.”