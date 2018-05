LeBron James met Cavaliers naar finale NBA

LeBron James heeft de Cleveland Cavaliers naar een plek in de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA geholpen. De ploeg won de finale van de Eastern Conference door de laatste wedstrijd in de best-of-sevenserie van de Boston Celtics te winnen met 87-79.

James was met 35 punten, 15 rebounds en 9 assists wederom van belangrijke waarde voor zijn ploeg. Het wordt voor hem zijn achtste finale op rij, waaronder de laatste vier jaar met de Cavaliers. Bij de Celtics was met 24 punten Jayson Tatum topscorer.

De ‘Cavs’ hadden vrijdag in eigen huis de stand nog naar 3-3 gelijkgetrokken en reisden voor het beslissende duel af naar Boston. Het was de eerste keer deze halve finale dat het thuisspelende team verloor. James en consorten nemen het in de finale op tegen Houston Rockets of titelverdediger Golden State Warriors. Ook in die serie staat het 3-3.