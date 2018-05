Simone Resta gaat aan de slag bij Sauber. De Italiaan is aangesteld als technisch directeur. Resta neemt de plaats in van Jörg Zander, die begin mei bij Sauber vertrok. Zander was pas een jaar in dienst van het Formule 1-team.

De 47-jarige Resta komt over van Ferrari, waar hij hoofdontwerper van de auto’s was. Hij begint op 1 juli aan zijn werkzaamheden.

,,Dit is een belangrijke stap voorwaarts om onze ambitieuze doelstellingen te behalen”, aldus teambaas Frédéric Vasseur.