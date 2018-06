Etappezege Alaphilippe, Moscon nieuwe leider

Julian Alaphilippe heeft de vierde etappe in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Franse wielrenner van Quick-Step bleef in de 181 kilometer lange etappe van Chazey-sur-Ain naar Lans-en-Vercors de Ierse renner Daniel Martin bergop net voor. De Brit Geraint Thomas finishte als derde.

De Italiaan Gianni Moscon kwam op acht tellen achterstand van Alaphilippe als negende over de streep. Hij neemt de eerste plaats in het algemeen klassement over van zijn Poolse ploeggenoot Michal Kwiatkowski, die in het laatste deel van de race niet met de besten mee kon.

Dario Cataldo ontsnapte al vroeg in de etappe en fietste lange tijd voorop. De 33-jarige Italiaan zag zijn voorsprong tegen het einde snel teruglopen. De renners moesten onder meer de Col du Mont Noir, een berg van de buitencategorie, beklimmen. De top lag op 40 kilometer van de streep.

De klassementsrenners passeerden Cataldo op ongeveer 500 meter van de streep. Uiteindelijk bleven de vier sterksten over. Naast winnaar Alaphilippe, Martin en Thomas was dat de Fransman Romain Bardet. Pierre Latour, land-en ploeggenoot van Bardet (AG2R) kwam op 5 seconden achterstand als eerste van een volgende groep over de finish.

Kwiatkowski, die woensdag de leiderstrui in handen kreeg na winst in de ploegentijdrit met Team Sky, eindigde donderdag als negentiende en gaf 17 tellen toe op Alaphilippe. Antwan Tolhoek was op de twintigste plaats (22 seconden achterstand) de beste Nederlander.

In het algemeen klassement heeft Moscon 6 seconden voorsprong op twee ploeggenoten: Kwiatkowski en Thomas. Alaphilippe is nu vierde en moet de laatste drie dagen 48 seconden zien goed te maken. Tolhoek is voorlopig 25e.