Halep opnieuw naar finale op Roland Garros

Simona Halep krijgt zaterdag een nieuwe kans om voor het eerst een grandslamtoernooi te winnen. De Roemeense nummer 1 van de wereld bereikte donderdag op Roland Garros de eindstrijd door een overwinning van 6-1 6-4 op Garbiñe Muguruza. De als derde geplaatste Spaanse tennisster had dit jaar op Roland Garros tot donderdag nog geen set verloren.

De 26-jarige Halep speelt in de finale tegen Madison Keys of Sloane Stephens. De Amerikaanse speelsters nemen het later op donderdag in de andere halve finale tegen elkaar op.

Halep begint zaterdag aan haar vierde finale in het enkelspel van een grandslamtoernooi. In 2014 verloor ze op Roland Garros van de Russische Maria Sjarapova en een jaar geleden was Jelena Ostapenko uit Letland haar de baas. In januari van dit jaar speelde Halep haar derde finale. De Deense Caroline Wozniacki was de Roemeense de baas op de Australian Open.

Muguruza maakte tot dusverre veel indruk in Parijs, maar in de halve eindstrijd lukte het aan het begin niet een hoog niveau te halen. De winnares van 2016 moest de eerste vijf games aan Halep laten en werd liefst drie keer gebroken. Bij 5-0 sloeg de Spaanse toe, maar direct daarna wist ze haar servicebeurt weer niet te behouden (6-1).

Het werd op Court Philippe-Chatrier toch nog een wedstrijd. Muguruza, die vorig jaar Wimbledon op haar naam schreef, herpakte zich en speelde met meer lef. Ze brak bij 1-1 de service van Halep en liep uit naar een voorsprong van 3-1. Halep vocht zich terug in de partij en wilde het niet op een derde set laten aankomen. Bij 4-4 volgde een cruciale game, die 12 minuten duurde. Halep wist met moeite haar service te behouden (5-4) en pakte daarna direct door. Bij haar eerste wedstrijdpunt sloeg ze direct toe.

,,Ik ben blij dat ik weer in de finale sta en ik hoop het beter te doen dan vorig jaar”, aldus Halep.