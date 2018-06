Sunweb met drie man verder in Dauphiné

Het griepvirus houdt Team Sunweb in de greep. Opnieuw zijn twee renners van de ploeg ziek afgestapt in het Critérium du Dauphiné. Roy Curvers en de Duitser Johannes Fröhlinger verschenen donderdag niet aan de start van de vierde etappe, een rit over 181 kilometer van Chazey-sur-Ain naar Lans-en-Vercors.

Sunweb heeft nu nog maar drie renners in koers: Mike Teunissen, Martijn Tusveld en Phil Bauhaus uit Duitsland. Na de proloog waren Laurens ten Dam en de Australiër Chris Hamilton al afgehaakt vanwege ziekte. Met vijf renners eindigde Sunweb woensdag als laatste in de ploegentijdrit, op 3.19 minuten van het winnende Team Sky. Curvers reed onlangs de Giro d’Italia uit, maar houdt het in de Dauphiné na vier dagen voor gezien.