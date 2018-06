Nadal stelt na de regen orde op zaken

Rafael Nadal heeft in deel twee van zijn partij tegen de Argentijn Diego Schwartzman orde op zaken gesteld. Terwijl de zon in Parijs weer volop scheen, trok de Spaanse tennisser met overtuigende cijfers de winst naar zich toe: 4-6 6-3 6-2 6-2. Nadal haalde daardoor de laatste vier op Roland Garros.

Het duel in de kwartfinales was woensdag tijdens de tweede set afgebroken vanwege de regen. Schwartzman had de eerste met 6-4 gewonnen en bezorgde Nadal daarmee het eerste setverlies op Roland Garros sinds diens nederlaag in de kwartfinale in 2015 tegen Novak Djokovic. De tennisser van Mallorca won daarna 37 sets op rij. In 2016 moest hij zich na twee gewonnen partijen vanwege een polsblessure wel afmelden voor de derde ronde. Vorig jaar pakte Nadal in Parijs zonder setverlies ‘La Décima’, zijn tiende eindzege.