Wielrenster Jolien D’Hoore heeft de eerste etappe in de OVO Energy Women’s Tour in Groot-Brittannië op haar naam geschreven. De 28-jarige Belgische van Mitchelton-Scott won na 130 kilometer de sprint in Southwold. Ze troefde de Italiaanse Marta Bastianelli en de Amerikaanse Coryn Rivera af.

Marianne Vos was op de zesde plaats de beste Nederlandse. Kirsten Wild eindigde als achtste.

D’Hoore start donderdag in de leiderstrui. De etappekoers in Groot-Brittannië duurt nog tot en met zondag.