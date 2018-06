Hockeyers met 3-1 langs Frankrijk

De Nederlandse hockeyers hebben de eerste oefeninterland tegen Frankrijk gewonnen. Oranje zegevierde in Gorinchem met 3-1 over de nummer achttien van de wereldranglijst. Voor de thuisploeg kwamen Mirco Pruyser, Thierry Brinkman en Thijs van Dam tot scoren.

Nederland speelt vrijdag in Gorinchem opnieuw tegen Frankrijk. Oranje is in voorbereiding op het laatste toernooi om de Champions Trophy in Breda (23 juni – 1 juli). Het evenement keert daarna niet meer op de volle hockeykalender terug.