Regen voorkomt optreden Bertens in Rosmalen

Tennisster Kiki Bertens komt donderdag niet meer in actie op het grastoernooi van Rosmalen. Regen zorgde voor de nodige onderbrekingen, waardoor haar partij uit de tweede ronde tegen de Belgische Kirsten Flipkens werd geschrapt. Het duel was als apotheose van de avond gepland op het centercourt. De organisatie brak de wedstrijden rond 20.00 uur af.

Bertens begint nu vrijdagochtend aan de partij tegen haar dubbelpartner Flipkens. Als ze wint, moet ze vermoedelijk later die dag ook de kwartfinale spelen. De Wateringse is ook nog actief in het dubbelspel; ze heeft zich met Flipkens geplaatst voor de halve finales.

In het mannentoernooi beleefde de als eerste geplaatste Adrian Mannarino een vroege aftocht. De Fransman verloor in de tweede ronde van zijn landgenoot Jeremy Chardy in twee sets: 4-6 4-6. Richard Gasquet bereikte wel de kwartfinales. De Franse nummer twee van de plaatsingslijst rekende in twee sets af met de Rus Jevgeni Donskoi: 6-2 6-2.