Vos sprint naar tweede plaats

Marianne Vos heeft naast de eindzege gegrepen van de tweede etappe van de OVO Energy Women’s Tour in Groot-Brittannië. Ze sprintte naar de tweede plaats na een rit over 145 kilometer van Rushden naar Daventry. De 31-jarige kopvrouw van WaowDeals Pro Cycling moest alleen Coryn Rivera voor laten gaan. De Amerikaanse van Team Sunweb start vrijdag in de leiderstrui aan de derde etappe.

Vos viert in Groot-Brittannië haar rentree in het peloton. Ze is helemaal hersteld van een sleutelbeenbreuk, die ze op 22 april opliep bij een valpartij in Luik-Bastenaken-Luik. Vos eindigde woensdag als zesde in de eerste etappe van de rittenkoers die tot en met zondag duurt.