Barty maakt favorietenrol in Nottingham waar

Ashleigh Barty heeft zich als eerste verzekerd van een plaats in de finale van het WTA-toernooi in Nottingham. De als eerste geplaatste Australische tennisster won zaterdag overtuigend van de Japanse Naomi Osaka, die als derde was ingeschaald. Het werd, in een partij die net iets meer dan een uur duurde, 6-3 6-4.

De 22-jarige Barty is de huidige nummer 17 van de wereld. Ze pakte vorig jaar in Kuala Lumpur haar eerste en voorlopig enige WTA-titel. Om daar zondag een titel aan toe te voegen, moet Barty zien te winnen van Johanna Konta. De Britse, als vierde geplaatst in Nottingham, had tegen nummer zes Donna Vekic uit Kroatië ook twee sets nodig: 6-2 6-3. De partij lag een tijd stil wegens regenval.

Barty en Konta stonden vorig jaar ook tegenover elkaar in Nottingham, toen in de kwartfinale. Konta won die partij met 6-3 7-5.