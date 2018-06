Alonso wint 24 Uur van Le Mans met Toyota

Fernando Alonso heeft met Toyota de 24 Uur van Le Mans gewonnen. De Spaanse coureur vormde met de Japanner Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi uit Zwitserland het winnende trio in de bolide met startnummer 8. Ze hadden na 24 uur racen twee rondes voorsprong op de Toyota met het nummer 7, die als tweede eindigde in de beroemde langeafstandsrace over het Circuit de la Sarthe. Zij aan zij kwamen de twee Japanse bolides over de finish.

Alonso, tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, kwam zo weer een stap dichter bij zijn ultieme doel. De 36-jarige Spanjaard wil in navolging van wijlen Graham Hill de ‘Triple Crown of Motorsport’ op zijn erelijst krijgen. Hill is vooralsnog de enige coureur die de Grote Prijs van Monaco, de 24 Uur van Le Mans en de Indy 500 allemaal heeft gewonnen. Twee van die iconische races staan nu ook op de erelijst van Alonso, die alleen de Indy 500 nog mist. Vorig jaar reed hij op de ‘Oval’ in Indianapolis een tijdje aan de leiding, maar hij viel in de slotfase uit.

Alonso rijdt in de Formule 1 voor McLaren, maar hij heeft toestemming gekregen om dit seizoen mee te doen aan het WK langeafstandsraces. Als ‘rookie’ sloeg de gelouterde Spanjaard direct toe in Le Mans. Hij kreeg een plekje in de sterkste bolide van het fabrieksteam van Toyota, dat dit jaar geen concurrentie meer had van Porsche. Vorig jaar draaide de 24 Uur van Le Mans uit op een drama voor de Japanse fabrikant vanwege problemen met de betrouwbaarheid, maar in de 86e editie waren de Toyota’s superieur.

Alonso, Buemi en Nakajima vertrokken zaterdagmiddag vanaf poleposition, maar moesten de bolide met nummer 7 in de race wel geruime tijd voor zich dulden. Bij het opkomen van de zon namen ze de leiding over van Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria López. Zonder grote problemen reed het trio, met Alonso als blikvanger, naar de winst. Ze bezorgden Toyota dan eindelijk de eerste zege in Le Mans.

Racing Team Nederland, met Frits van Eerd, Giedo van der Garde en voor de laatste keer Jan Lammers achter het stuur, eindigde op de dertiende plaats, vlak achter de bolide uit het raceteam van Jackie Chan met Ho-Pin Tung aan boord. De Nederlandse Chinees werd vorig jaar nog tweede in Le Mans.