Roglic wint Ronde van Slovenië in stijl

Wielrenner Primoz Roglic heeft in stijl de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Sloveen van LottoNL-Jumbo won in de groene leiderstrui de afsluitende tijdrit over 21,5 kilometer. Roglic had een dag eerder de macht gegrepen door in de laatste bergetappe als eerste te finishen.

De 28-jarige Sloveen was drie jaar geleden ook al de beste in de ronde door zijn thuisland. De voormalig schansspringer reed toen nog voor een kleine ploeg, maar trok met zijn opvallende prestaties de aandacht van LottoNL-Jumbo. Roglic won dit jaar ook de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië. De erkende tijdrijder gaat volgende maand met LottoNL-Jumbo naar de Tour de France, waarin hij vorig jaar een etappezege boekte.

Roglic sloeg zaterdag toe op de laatste beklimming van de 155 kilometer lange bergrit tussen Ljubljana naar Kamnik. De Sloveen ging er alleen vandoor en had aan de finish meer dan een halve minuut voorsprong op zijn concurrenten, onder wie Rigoberto Urán die een dag eerder de leiding had genomen. De kopman van LottoNL-Jumbo ging de tijdrit in met 32 seconden voorsprong op de Colombiaan.

Roglic was met afstand de beste op het parcours over 21,5 kilometer tussen Trebnje en Novo Mesto. De Sloveen klokte een winnende tijd van 24 minuten en 46 seconden en dat leverde hem op het podium de felicitaties op van president Borut Pahor. Zijn landgenoot Jan Tratnik eindigde op 27 tellen als tweede. In het eindklassement had Roglic liefst 1 minuut en 50 seconden voorsprong op Urán. Matej Mohoric, ook een Sloveen, werd derde op 2.14.