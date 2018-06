Caljouw buigt in finale US Open

Badmintonner Mark Caljouw heeft het in de finale van de US Open in Californië niet gered. De Nederlandse kampioen, als zesde geplaatst, moest in de eindstrijd in Fullerton zijn meerdere erkennen in de Zuid-Koreaan Lee Dong-keun. Caljouw won nog wel de eerste game (21-14), maar moest daarna buigen voor de Aziaat: 17-21 16-21.

Caljouw versloeg in de halve finale Ajay Jayaram uit India met 21-13 23-21. Lee Dong-keun wist in de openingsronde tweevoudig olympisch kampioen Lin Dan uit China, als eerste geplaatst, te verslaan.

Caljouw is in voorbereiding op de WK, die eind volgende maand in China beginnen. De 23-jarige Zuid-Hollander schreef enkele weken geleden voor het tweede jaar op rij de Orléans Masters op zijn naam.