Springruiter Bruggink tweede op CSI Twente

Springruiter Gert-Jan Bruggink heeft in de Grote Prijs van de CSI Twente genoegen moeten nemen met de tweede plaats. De 37-jarige Tukker was samen met de Italiaan Antonio Alfonso de enige die foutloos en binnen de tijdslimiet bleef in de eerste omloop. In de barrage gooide Bruggink er met zijn paard Casparo 26 echter een balk af.

Alfonso kon het daarom rustig aan doen. De Italiaan liet met Chic Hin D’Hyrencourt alle balken liggen en mocht de grootste auto mee naar huis nemen. Bruggink kreeg als troost voor zijn tweede plek ook een auto, maar dan een wat minder duur en groot exemplaar.