Engeland met vertrouwde namen

Engeland treedt in de eerste WK-wedstrijd tegen Tunesië, maandagavond in Volgograd (aanvang: 20.00 uur), met vertrouwde namen in het basisteam aan. Bondscoach Gareth Southgate heeft Jordan Pickford als eerste doelman opgesteld. De 24-jarige keeper van Everton krijgt de voorkeur boven Jack Butland en Nick Pope. Jesse Lingard moet voor aanvallende impulsen zorgen vanaf het middenveld.

Aanvoerder Harry Kane leidt de Britse aanval. Met Raheem Sterling en Dele Alli moet de topschutter van Tottenham Hotspur voor de Engelse doelpunten gaan zorgen.

Bij Tunesië maakt aanvaller Wahbi Khazri zijn rentree na een absentie vanaf april door een blessure. Mouez Hassen fungeert als doelman. Daardoor moet routinier Aymen Mathlouthi op de bank beginnen.

Tunesië haalde bij het WK nog nooit de tweede ronde. Engeland werd bij het vorige WK in 2014 in Brazilië al in de groepsfase uitgeschakeld.