Koepka klimt van negen naar vier

De Amerikaanse golfer Brooks Koepka is door zijn zege in het US Open flink gestegen op de wereldranglijst. Hij klom van de negende naar de vierde plaats. Koepka won zondag voor het tweede jaar op rij het Amerikaanse majortoernooi.

Zijn landgenoot Dustin Johnson, die lang meestreed om de overwinning op Shinnecock Hills en uiteidelijk op de gedeelde derde plaats eindigde, handhaafde zijn eerste positie op de mondiale ranking.

Joost Luiten, momenteel uit de roulatie met een polsblessure, is de hoogst geklasseerde Nederlander op de 83e plaats.