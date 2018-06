Minnaard al zeker van Tour

Marco Minnaard kan zich opmaken voor zijn tweede Tour de France. De Zeeuwse wielrenner (29) is door zijn Belgische ploeg Wanty-Groupe Gobert al aangewezen voor de Ronde van Frankrijk, die zaterdag 7 juli van start gaat in de Vendée.

Minnaard maakte vorig jaar een verdienstelijk debuut voor de kleine Belgische ploeg in de Tour. Hij arriveerde op de Champs-Élysées in Parijs als de nummer 40 van het eindklassement en was na Bauke Mollema (zeventiende) de op een na beste Nederlander.

Wanty gaf ook de Belg Thomas Degand, de Fransen Guillaume Martin en Yoann Offredo en de Italiaan Andrea Pasqualon een startplek. De overige drie renners worden na het Belgische kampioenschap aangewezen. ,,Vijf renners zijn al zeker van hun deelname aan de Tour, aangezien onze ambities min of meer gelijkaardig zijn aan die van vorig jaar. Guillaume Martin is onze kopman en verdient het om goed te worden bijgestaan, vandaar de keuze voor Thomas Degand en Marco Minnaard”, aldus ploegleider Hilaire Van der Schueren.