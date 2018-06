Federer ontsnapt in Halle

Tennisser Roger Federer heeft ternauwernood de kwartfinales bereikt van het grastoernooi in Halle. De nummer één van de wereld kreeg van de Fransman Benoît Paire verrassend veel tegenstand. De titelverdediger wist de tiebreak van de derde set maar net te winnen: 6-3 3-6 7-6 (7).

Federer leek in de eerste set nog op weg naar een snelle zege. In de tweede set kwam hij echter verrassend met 0-4 achter. Die opgelopen schade kon hij daarna niet meer repareren.

De derde set ging tot aan 6-6 gelijk op, mede doordat Federer in de twaalfde game twee matchpoints verspeelde op de service van Paire. De nummer 48 van de wereldranglijst kreeg daarna in de tiebreak op zijn beurt twee kansen om de partij te beslissen. Hij faalde echter waarna de 36-jarige Zwitser alsnog toesloeg op zijn derde matchpoint.

Voor Federer was het zijn zesde zege op rij tegen Paire, die nog nooit won van de Zwitserse grootmeester. De negenvoudige kampioen in Halle neemt het in de kwartfinales op tegen de Australiër Matthew Ebden, de nummer 60 van de wereld.