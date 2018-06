Verstappen gelooft in motor Honda

Max Verstappen gelooft dat Red Bull beter kan worden met de motoren van Honda. ,,Het ziet er goed uit. Honda gaat zich volledig richten op ons en Toro Rosso en geld is geen probleem. Dat is een goed teken, want dat betekent dat je kan blijven ontwikkelen”, zegt de Limburgse Formule 1-coureur op verstappen.nl.

Red Bull maakte deze week bekend de samenwerking met motorleverancier Renault na dit jaar te beƫindigen. De Franse fabrikant leverde twaalf jaar lang de krachtbron aan de Oostenrijkse renstal en Red Bull won er met Sebastian Vettel vier wereldtitels mee. De klachten over gebrek aan betrouwbaarheid en snelheid namen de laatste jaren toe.

Honda brak vorig jaar met McLaren en stortte zich op Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Die samenwerking loopt naar tevredenheid. ,,Ik denk dat ze bij Honda nu wat vrijer zijn hoe ze de motor kunnen ontwikkelen, in plaats van dat ze wordt verteld hoe ze de motor moeten maken”, aldus Verstappen.