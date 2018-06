Greipel en De Gendt in Tourploeg Lotto Soudal

De Duitse sprinter André Greipel en de Belgische avonturier Thomas De Gendt zijn de voornaamste troeven van Lotto Soudal in de Tour de France. De Belgische ploeg publiceerde een filmpje op Twitter, waarin te zien is hoe teammanager Marc Sergeant een WhatsApp-groep aanmaakt voor de Tour 2018. Hij stuurt de acht geselecteerde renners het bericht ,,gefeliciteerd, jullie zitten in het team voor de Tour!!”

De 35-jarige Greipel heeft al elf ritzeges in de Tour op zijn naam staan. Vorig jaar lukte het de Duitser niet om een rit te winnen. Greipel was daar het dichtste bij in de slotetappe op de Champs-Élysées in Parijs, waarin hij nipt werd geklopt door Dylan Groenewegen.

De Gendt is een erkende avonturier, die twee jaar geleden een etappe in de Tour won. Hij heeft ook ritzeges in de Giro en Vuelta op zijn erelijst staan. De Tourploeg van Lotto Soudal bestaat verder uit de Belgen Jasper De Buyst, Jelle Vanendert, Jens Keukeleire en Tiesj Benoot, de Duitser Marcel Sieberg en de Pool Tomasz Marczynski.