Team Sky slaat terug naar Hinault

Wielerploeg Team Sky is woedend op Bernard Hinault, die renners van andere ploegen heeft opgeroepen de Tour de France te boycotten als Chris Froome aan de start verschijnt. ,,Zijn opmerkingen zijn onverantwoord en hij is slecht geïnformeerd”, aldus de Britse ploeg in een officiële reactie. Vijfvoudig Tourwinnaar Hinault vindt dat Froome niet startgerechtigd is in de Tour omdat hij vorig jaar in de Ronde van Spanje positief heeft getest op anti-astmamiddel salbutamol.

,,Bijzonder teleurstellend dat Bernard Hinault voor de zoveelste keer feitelijk onjuiste opmerkingen maakt in een zaak die hij overduidelijk niet begrijpt”, liet een woordvoerder van het team optekenen door Sky Sports. ,,Chris heeft geen positieve test afgeleverd, maar had wel een afwijkende waarde van een voorgeschreven middel.”

Viervoudig Tourwinaar Froome moet zich nog altijd wel verantwoorden voor die te hoge waarde. De internationale wielerunie UCI verwacht echter geen oordeel voor de start van de Tour op 7 juli. Froome kan daardoor gewoon deelnemen. ,,Als ex-renner zal Bernard het appreciëren dat iedere sportman een eerlijke behandeling verdient en op dit moment heeft Chris nog altijd het recht om te koersen”, aldus Sky. Froome won dit jaar al de Ronde van Italië.

De Britse ploeg zit wel in de maag met de kwestie. ,,De zaak had vertrouwelijk moeten blijven om de sportman te beschermen en in alle rust de feiten vast te stellen. Jammer genoeg is het naar buiten gelekt en zitten we in een moeilijke situatie, die niemand sneller opgelost wil zien dan Chris en de ploeg.”