Hockeysters Krekelaar en Nunnink vallen af

Hockeysters Maartje Krekelaar en Laura Nunnink ontbreken in de selectie van het Nederlands team voor het vierlandentoernooi eind juni in Breda. Ze zijn de opvallendste afwezigen in de groep van twintig internationals die bondscoach Alyson Annan presenteerde.

Nunnink (Oranje-Rood) kampt momenteel met een blessure. Krekelaar (Den Bosch) blijft wel meetrainen, maar zal niet in actie komen op de Rabobank 4-Nations Trophy van 26 tot en met 30 juni. Oranje speelt in Breda tegen China, Japan en Spanje. Het toernooi is de eerste serieuze test voor de regerend Europees kampioen op weg naar het WK in juli en augustus in Londen.

Lieke Hulsen (Den Bosch), keepster Julia Remmerswaal en de talenten Yibbi Jansen (Oranje-Rood) en Famke Richardson (SCHC) zijn ook afgevallen.