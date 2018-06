Brunel moet in de achtervolging

Voor Team Brunel verloopt de slotetappe van de Volvo Ocean Race vooralsnog niet naar wens. De Nederlandse boot van schipper Bouwe Bekking ligt na een dag varen op flinke achterstand van de twee concurrenten voor de eindzege, Dongfeng en Mapfre. De achterstand bedroeg vrijdagavond 23 zeemijlen, omgerekend ruim 42 kilometer.

,,Dit is niet het ideale scenario”, erkent Bekking. De zeven boten zetten na vertrek uit de Zweedse stad Göteborg eerst koers richting Aarhus. In de haven van de Deense stad lag een boei waar ze omheen moesten. De boten varen in de slotetappe van de zeerace om de wereld nu om Denemarken heen richting Noorwegen en gaan dan de Noordzee op, voor de laatste ‘sprint’ richting de finish in Den Haag.

,,Boven Schotland is zich een hogedrukgebied aan het ontwikkelen”, weet Bekking. ,,Dat trekt richting Nederland. Hopelijk komt dat snel genoeg om de beide rode boten min of meer af te stoppen, zodat wij van achteruit dichterbij kunnen komen.” Brunel, Dongfeng en Mapfre hebben allemaal evenveel punten. De boot die als eerste aankomt in Den Haag, wint de dertiende editie van de Ocean Race.