Sintnicolaas vergeet inschrijving en mist NK

Eelco Sintnicolaas zal niet meedoen aan de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Utrecht. De meerkamper was vergeten dat hij zich nog moest inschrijven en was uiteindelijk te laat met zijn aanmelding voor de NK outdoor die tot en met zondag duren. ,,De inschrijving kon niet veel complexer”, schrijft de 31-jarige Sintnicolaas op Twitter.

De Nederlands kampioen indoor op de zevenkamp was zijn inschrijving aan het afronden toen hij ergens anders moest inloggen en de gegevens daarvoor niet bij de hand had. ,,Ik dacht toen: ‘dat doe ik morgen wel’. Daarna ben ik het vergeten”, aldus Sintnicolaas die veronderstelde dat hij zich al had ingeschreven.

De ochtend na de sluitingstermijn kon het niet meer aangepast worden en daardoor ontbreekt Sintnicolaas in Utrecht. ,,Je zou verwachten dat ze voor de toppers wel een uitzondering zouden maken”, twittert de teleurgestelde Sintnicolaas.