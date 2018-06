Hertzberger baalt van nederlaag in Breda

De Nederlandse hockeyers hebben de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Argentinië bij de Champions Trophy aan zichzelf te wijten. Dat was de terechte conclusie van aanvaller Jeroen Hertzberger bij de NOS kort na afloop van het onnodige verlies tegen de olympisch kampioen (1-2).

,,Dit is echt heel jammer”, verzuchtte Hertzberger, die in Breda zijn 201e interland speelde. ,,We hebben in deze wedstrijd heel weinig weggegeven en zelf veel kansen gecreëerd. Als we wat scherper in de afronding waren geweest, hadden we zeker drie keer kunnen scoren.”

Nederland verloor door een doelpunt in de laatste minuut van de olympisch kampioen.