Verstappen: niet goed genoeg

Max Verstappen heeft geen al te goed gevoel overgehouden aan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Frankrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull bleef weliswaar zijn teamgenoot Daniel Ricciardo voor en kwalificeerde zich als vierde, maar dat was geen reden voor blijdschap. ,,Het was in z’n geheel gewoon niet goed genoeg vandaag”, zei Verstappen bij Ziggo Sport.

De Nederlander was bijna zeven tienden langzamer dan Lewis Hamilton, die zondag op Circuit Paul Ricard voor de 75e keer vanaf de eerste startplaats vertrekt. Verstappen wacht nog altijd op zijn eerste poleposition. ,,De laatste sessie, Q3, was niet zo heel goed. Ik had te veel onderstuur, het leek wel alsof de zijkant van de banden niet sterk genoeg was. Dan kan je de bochten niet aanvallen.”

Verstappen staat op de tweede startrij naast Sebastian Vettel, de leider in de WK-stand. ,,Hij start op de ultrasoftbanden, daar zal hij in het begin voordeel van hebben. Maar normaal gesproken kan ik op mijn banden langer doorrijden. We gaan het zien in de race.”