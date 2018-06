Verstappen start op plek vier in Frankrijk

Max Verstappen begint zondag vanaf de vierde startplaats aan de Grote Prijs van Frankrijk. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte tijdens de laatste kwalificatiesessie op Circuit Paul Ricard een beste rondetijd van 1.30,786. Verstappen was daarmee ongeveer zeven tienden van een seconde langzamer dan Lewis Hamilton, die voor de 75e keer poleposition veroverde.

De Britse wereldkampioen was in zijn Mercedes de snelste in 1.30,029. Hamilton heeft zondag zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas naast zich staan op de voorste startrij. Sebastian Vettel, de Duitse leider in de WK-stand, vertrekt in zijn Ferrari vanaf de derde plek. Verstappen hield teamgenoot Daniel Ricciardo achter zich. De Australiër zette in de kwalificatie de vijfde tijd neer.